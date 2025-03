Torna in carcere Salvatore Buzzi, l'ex ras delle cooperative. E' quanto deciso dal tribunale di Sorveglianza di Roma che non ha concesso a Buzzi la misura alternativa alla detenzione in carcere. Buzzi è accusato, tra gli altri, anche di corruzione nell'ambito del processo al Mondo di Mezzo. Dovrà ora scontare un residuo pena di 4 anni.



