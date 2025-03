Locatelli, attività sportiva bambini è strumento per autonomia

"Oggi a Torino ho avuto la possibilità di conoscere da vicino Young Athletes, il programma inclusivo, condiviso e accessibile di gioco e di attività motoria rivolto ai bambini dai 2 ai 7 anni che introduce i più piccoli al movimento coordinato, all'attività sportiva e al mondo di Special Olympics, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo fisico, cognitivo e sociale. Un'attività davvero preziosa che accoglie insegnanti e famiglie nel sistema di supporto di Special Olympics".

Lo afferma, in una nota, la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli. "La rivoluzione culturale parte dai più piccoli, nelle scuole dell'infanzia e nelle primarie dove esperienze come queste danno la possibilità a tutti i bambini di giocare insieme e divertirsi senza barriere - aggiunge -. Dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione diffondendo questo approccio e supportando anche le associazioni territoriali che attraverso i progetti sportivi offrono grandi opportunità a tutti i bambini".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA