Incidente sulla A2, quattro feriti, coinvolti due mezzi pesanti

Un incidente stradale poco dopo la mezzanotte sull'Autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto che si trova nei pressi dello svincolo di Atena Lucana corsia sud, ha causato il ferimento di quattro persone. Due mezzi pesanti, per cause ancora in corso di accertamento, sono entrati in collisione sbandando per diversi metri.

Secondo le prime ricostruzioni, uno dei due veicoli ha urtato il guardrail, che ha resistito all'impatto, evitando così che il mezzo finisse giù da una scarpata. L'incidente ha creato disagi al traffico e richiesto l'intervento immediato dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Sala Consilina, i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e il personale Anas, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l'area e soccorrere i feriti. Le quattro persone coinvolte sono state trasportate all'ospedale di Polla, ma fortunatamente non versano in gravi condizioni.



