Fedriga, nucleare oggi è sicuro, serve un patto di sistema

"Il nucleare oggi disponibile è sicuro, ma dobbiamo essere all'avanguardia anche per le tecnologie che saranno disponibili tra dieci o trent'anni". Soprattutto, serve un processo di "responsabilizzazione da parte di tutti, ma in primis della politica di ogni schieramento: troppe volte si è cavalcata la protesta del momento per lucro elettorale ma seguire il consenso a breve termine sarà un fallimento. Occorre invece una comunicazione efficace, seria e vera ai cittadini".

Lo ha sottolineato il governatore del Fvg Massimiliano Fedriga.

Il presidente del Fvg è intervenuto ieri sera all'incontro "Energia nucleare sostenibile: dialogo con l'industria italiana", organizzata da Confindustria Udine con l'azienda Newcleo.

"Ho visitato a Boston il progetto sperimentale di costruzione di una centrale a fusione, dove l'azionista di riferimento è italiano, ma noi oggi in Italia non disponiamo ancora di una legislazione che permetta una sperimentazione del genere", ha aggiunto Fedriga.

Fedriga si è soffermato anche sul fenomeno migratorio: è "necessario attuare seriamente politiche che incentivino un'immigrazione scelta, accompagnata e non subìta". E sulla tassazione del lavoro "serve responsabilità da parte dei tre protagonisti: istituzioni, sindacati, parti datoriali per affrontare un tema che riguarda tutti, non solo le fasce più fragili".



