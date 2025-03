Un autista è caduto nel cassone dei rifiuti di un camion, è grave

Incidente sul lavoro questa mattina a Poggibonsi (Siena) per un lavoratore di 46 anni rimasto gravemente ferito cadendo in un cassone per lo smaltimento dei rifiuti durante le operazioni di scarico del mezzo su cui era alla guida. L'uomo, dipendente di una società di gestione dei rifiuti, non sarebbe in pericolo di vita. Ora è ricoverato all'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena.

Sul posto sono intervenute l'automedica di Poggibonsi e l'ambulanza della Pubblica Assistenza di Poggibonsi. Attivati anche i vigili del Fuoco per il recupero dell'uomo dal cassone dei rifiuti, forze dell'ordine e il personale Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro trattandosi di un incidente sul lavoro.

