Torna libero l'ex campione dell'Olimpia arrestato a Milano

Torna libero Samardo Anthony Samuels, ex cestista dell'Olimpia Milano arrestato nella notte tra sabato e domenica per violazione di un divieto di avvicinamento ai condòmini del palazzo in cui abita in zona Farini. Lo ha deciso il giudice al termine del processo per direttissima, convalidando l'arresto senza applicare la misura cautelare, in merito alla quale dovrà decidere un gip il prossimo 23 aprile.

Il provvedimento era stato emesso lo scorso 13 febbraio nell'ambito di un procedimento per stalking dopo che l'atleta, difeso dall'avvocato Valentina Di Maro, avrebbe minacciato alcuni residenti del palazzo.

Il campione 36enne, che anche fuori dall'aula ha ripetuto più volte "I'm a champion", una frase che avrebbe pronunciato insistentemente anche nelle fasi dell'arresto, ha fatto sapere ai cronisti che il suo obiettivo è di tornare a giocare a basket.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA