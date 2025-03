Sequestrati nel porto di Genova 240 chili di cocaina

La guardia di finanza di Genova, insieme all'agenzia delle dogane, ha sequestrato in porto 240 chilogrammi di cocaina nascosta tra le scatolette di tonno. Il carico, suddiviso in 200 panetti dentro cinque borsoni, era nascosto dentro alcuni container su una nave arrivata dal porto di Guayaquil in Ecuador.

La droga è stata scoperta grazie all'ispezione di uno dei container. La cocaina avrebbe rifornito le principali piazze di spaccio italiane fruttando tra i 40 e i 50 milioni. Il sequestro "è il risultato - si legge in una nota congiunta - di una complessa e costante analisi di numerosi indici di rischio elaborati grazie ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati in uso a entrambe le amministrazioni che è finalizzata a individuare i container sospetti". La procura di Genova ha aperto un'inchiesta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA