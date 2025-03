Sala: 'L'addio a Salva Milano non è una resa, si legiferi'

L'addio al Salva Milano "non è una resa". Lo dice chiaro il sindaco Giuseppe Sala nell'aula del Consiglio comunale di Milano dove, pochi minuti dopo le sue frasi, formalizza le proprie dimissioni l'assessore alla Casa Guido Bardelli, le cui chat private con l'ex dirigente comunale arrestato Giovanni Oggioni sono finite nelle inchieste della Procura.

Il messaggio è al Parlamento che ora, con il disegno di legge che sembra naufragato al Senato, dovrà legiferare in altro modo o comunque trovare una soluzione per sbloccare l'edilizia a Milano. Mercoledì scade il termine per la presentazione degli emendamenti e non tutti hanno abbandonato il ddl, a partire dal leader di Forza Italia Antonio Tajani che ha rimarcato ancora che bisogna "andare avanti". "Ho ritenuto un atto dovuto prendere le distanze dal Salva Milano ma non è una resa - rivendica Sala in aula - . D'ora in poi ci metteremo in attesa per capire cosa il Parlamento vorrà fare e lo faremo senza intervenire". Sala nell'ultimo anno ha rimarcato più volte la necessità di approvare il prima possibile il ddl, ma "a questo punto non aprirò più bocca sul tema", spiega ribadendo che in 12 mesi la politica non è riuscita a fare una norma, bloccata tra molte polemiche politiche e divisioni soprattutto nel centrosinistra.

A chi chiede cosa succederà ora, Sala rimanda al Parlamento perché le leggi che governano la materia urbanistica sono del 1942 "di difficile interpretazione. Il Parlamento non può evitare di prenderne atto - spiega il sindaco -.La materia è male regolamentata, come è possibile che Milano possa applicare le regole per oltre 10 anni e solo dopo essere fermata?". Nel frattempo Fratelli d'Italia chiede le dimissioni del sindaco con un flashmob in piazza Scala perché le "sue dimissioni sono l'unico Salva Milano".

Per il leader della Lega Matteo Salvini, "Milano non può rimanere ostaggio dei problemi della sinistra a Palazzo Marino. Io sto aspettando che il Comune mi dica da ministro competente cosa posso e devo fare sul tema casa perché ci sono migliaia di famiglie in difficoltà e l'edilizia a Milano è ferma". In seguito alle inchieste dell'Urbanistica un pezzo la giunta lo ha già perso, l'ormai ex assessore alla Casa Guido Bardelli che si è dimesso dopo aver parlato in aula. "Ho a cuore che la giunta possa proseguire la sua azione, rimetto il mio mandato a beneficio della libertà e serenità di tutti - spiega Bardelli -. Tutti sanno che per questo ho lasciato lo studio che avevo fondato. Invito tutti quindi, al di là di ogni polemica politica, a valutare se mi sia comportato con lealtà". "Mi dispiace molto" per le dimissioni di Bardelli, "in questi mesi a mio giudizio e non credo solo a mio ha fatto un lavoro molto buono", rimarca Sala che torna sul messaggio ('Dobbiamo far cadere questa giunta") che ha portato a questo epilogo: "Non mi ha fatto piacere ma non voglio nemmeno dargli un valore che esorbiti dal contesto". Ma ora l'obiettivo è solo trovare un nuovo assessore nel più breve tempo possibile, anche per dare continuità al Piano Casa con cui il Comune punta a realizzare 10mila appartamenti a prezzi accessibili.

Bardelli: 'Rimetto il mio mandato per la serenità di tutti'

"Ho a cuore che la giunta possa proseguire la sua azione, rimetto il mio mandato a beneficio della libertà e serenità di tutti". Lo ha detto l'ex assessore alla Casa del Comune di Milano Guido Bardelli, dopo che le sue chat private sono finite nelle indagini della magistratura sull'urbanistica. "Un'altra cosa che mi sta a cuore è che sia rispettata la segretezza della corrispondenza come dice la Costituzione e di ogni altra forma di comunicazione - ha aggiunto -. La terza cosa che mi sta a cuore è la tutela delle persone a me care, le mie dimissioni possono realizzare ognuna di queste cose". Bardelli ha sottolineato in aula come c'è stata in questa vicenda "la divulgazione dei miei messaggi privati utilizzati a sostegno di tesi contenute in atti giudiziari non a me rivolti. Con un effetto negativo di cui ovviamente mi rammarico molto". Inoltre ha parlato del dispiacere perché il suo nome, cioè Guido, "in un atto istruttorio è stato attribuito alla mia persona anche se non c'era la certezza, come poi è emerso. Infatti quel Guido non ero io - ha detto -. L'equivoco oggi superato mi ha sconcertato". "C'è un terzo fatto cioè che in un lancio di agenzia è stato nominato un mio familiare - ha concluso -, anche questo è un elemento che mi ha portato a dare le dimissioni".

Seduta movimentata in Consiglio Milano, FdI attacca Sala

È una seduta movimentata quella del Consiglio comunale di Milano dove ha dato le sue dimissioni l'assessore alla Casa Guido Bardelli. Più volte il pubblico ha interrotto la seduta con buu o per urlare "dimissioni" mentre in aula Fratelli d'Italia ha poi mostrato cartelli con la scritta "dimissioni" chiedendo a Sala di dimettersi. Il capogruppo del partito Riccardo Truppo ha interrotto più volte il sindaco mentre stava riferendo in aula in apertura di seduta sulle inchieste dell' urbanistica. Ne è nato un botta e risposta tra i due. "Lei fuori di qua può permettersi di urlare fin che vuole che mi devo dimettere - gli ha replicato Sala -, questa è la dimostrazione dell'impreparazione di chi fa politica. Evidentemente Truppo non conosce l'educazione". Il capogruppo di FdI si è poi alzato dal suo scranno e ha preso dai banchi della giunta dei documenti per buttarli nel cestino della spazzatura dicendo "questo è il modello Milano, tutto lavoro inutile". A quel punto la presidente dell'aula Elena Buscemi ha chiesto di interrompere la seduta per cinque minuti.

