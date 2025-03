Parroco al Gemelli cita Papa, malattia occasione redenzione

"Sono triste per il Papa", dice Greta, una bimba di 8 anni venuta a lasciare dei fiori e ad accendere un cero assieme alla sorellina, per Papa Francesco davanti la statua di Giovanni Paolo Secondo all'ospedale Gemelli.

Qualche fedele di passaggio anche questa mattina si è riunito nel cortile per dire un rosario e augurare al Santo Padre una pronta guarigione. Molte le candele spente e i disegni ancora visibili, ma ormai un po' rovinati dalla pioggia. "Il Papa è con noi. E preghiamo perché si riprenda al più presto, anche per questi venti di guerra che ci preoccupano. Lui è la pace", afferma una suora del nosocomio al termine del Rosario. Mentre il parroco nel corso della preghiera della mattina, ha lanciato un messaggio citando Bergoglio: Offrendola a Cristo "sia la malattia sia la sofferenza diventano l'opportunità di redenzione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA