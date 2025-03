Maltempo atteso in Lunigiana, Garfagnana e bacino fiume Lima

Pioggia attesa domani martedì 11 marzo, con allerta in codice giallo in Lunigiana, Garfagnana e nel bacino del fiume Lima. Le piogge saranno inizialmente deboli, per poi intensificarsi ed estendersi nel tardo pomeriggio, intanto la Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore dalle ore 18 fino alla mezzanotte di domani.

Correnti miti e umide, evidenzia la Regione, continuano a interessare la Toscana, soprattutto le zone appenniniche nord-occidentali.



