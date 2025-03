Lite tra parenti, prima si speronano in auto poi spari in strada

Una lite familiare è terminata con l'esplosione di alcuni colpi di pistola in aria. E' accaduto ad Apricena, in provincia di Foggia. Nessuno è rimasto ferito.

Ora i carabinieri cercano l'uomo che avrebbe sparato.

Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, i componenti di una famiglia numerosa si sarebbero incontrati, non è chiaro se si siano dati appuntamento oppure si siano incrociati per caso, a bordo di due auto in viale Aldo Moro. Qui le auto si sarebbero speronate a vicenda. Poi sarebbe scaturita una violenta lite al termine della quale uno di loro, un uomo, avrebbe sparato.

Indagano i carabinieri che hanno repertato alcuni bossoli.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA