Il Papa ha ripreso le terapie, seguiti in video gli esercizi spirituali

Papa Francesco, nella sua camera al Policlinico Gemelli, stamattina ha ripreso le terapie, quelle farmacologiche e la fisioterapia sia respiratoria che motoria. Inoltre, seduto in poltrona, ha seguito in video gli esercizi spirituali con la Curia romana, in collegamento con l'Aula Paolo VI. Lo riferisce la Sala stampa vaticana. Prosegue anche la somministrazione di ossigeno, durante il giorno ad alti flussi con le cannule nasali, durante la notte con la ventilazione meccanica e la mascherina. Oggi pomeriggio dovrebbe esserci un nuovo bollettino con gli aggiornamenti dell'equipe medica, dopo quello di due giorni fa.

