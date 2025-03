Il Commonwealth Day all'Abbazia di Westminster, c'è anche Kate

Re Carlo lancia un messaggio di unità per ripristinare "l'armonia interrotta del nostro intero pianeta" a fronte di un "futuro minacciato" per le nuove generazioni, in un momento di grandi tensioni internazionali, nel corso della funzione in programma oggi all'Abbazia di Westminster per il Commonwealth Day - la festa dell'organizzazione nata dalle ceneri dell'Impero britannico e con a capo il sovrano di cui fanno parte decine di Paesi africani, asiatici e caraibici insieme a Regno Unito, Canada, Australia e Nuova Zelanda.

All'evento è prevista la partecipazione della famiglia reale compresa la principessa Kate, assente l'anno scorso a causa dei problemi di salute, che dopo la remissione dal cancro sta gradualmente intensificando la sua attività pubblica. Lo stesso Carlo III nella passata edizione era stato costretto, nel pieno dei trattamenti per un tumore di natura non precisata, a mandare un messaggio preregistrato ai circa duemila invitati riuniti nell'abbazia.

Nel 2024 l'appuntamento coincise infatti con le settimane shock delle due diagnosi di cancro per i Windsor, rese note fra febbraio e marzo. L'intervento del sovrano per il Commonwealth Day è destinato inevitabilmente a riflettere il contesto di grandi sfide internazionali rappresentate dai molteplici cambiamenti impressi dall'amministrazione Usa di Donald Trump. Nel suo messaggio, anticipato dai media, è contenuto anche il ricordo per il "sacrificio e l'altruismo" delle forze armate del Commonwealth che risposero fra il 1939 e il 1945 alla chiamata a combattere con la Gran Bretagna e i suoi alleati, in vista delle commemorazioni per l'80° anniversario della fine della Seconda guerra mondiale.

Una settimana fa Carlo III aveva incontrato il primo ministro uscente del Canada, Justin Trudeau, nella residenza di Sandringham, nell'est dell'Inghilterra, dove il premier aveva sottolineato la "fondamentale importanza per i canadesi della difesa della sovranità e dell'indipendenza nazionale" dopo le parole del presidente Trump che vorrebbe fare della nazione vicina il 51/o Stato degli Usa. Un appello, quello di Trudeau, rivolto direttamente a re Carlo in quanto capo di Stato del Paese nordamericano.

