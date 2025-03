Fiumicino miglior scalo d'Europa per l'ottavo anno consecutivo

Per l'ottavo anno consecutivo l'aeroporto "Leonardo da Vinci" di Roma Fiumicino è stato decretato miglior scalo d'Europa per il 2024, nella categoria degli hub con oltre 40 milioni di passeggeri, per la qualità dei servizi offerti ai viaggiatori. Ad affiancarlo nuovamente anche il "Giovan Battista Pastine" di Ciampino, premiato come "Best Airport in Europe" nella categoria da 2 a 5 milioni di passeggeri.

Con il punteggio record mai registrato prima di 4,61 (su una scala di valutazione che va da 1 al massimo di 5), Roma Fiumicino, si posiziona, nel 2024, al primo posto tra tutti i 119 aeroporti europei partecipanti al sondaggio ed è l'unico tra i grandi hub internazionali, insieme a Singapore, ad aggiudicarsi tutte le categorie di premi. Con questo risultato, inoltre, il "Leonardo Da Vinci", che nel 2024 ha sfiorato i 50 milioni di transiti, è anche l'aeroporto in cui si registra la maggiore soddisfazione dei passeggeri tra tutti gli aeroporti con traffico superiore ai 25 milioni di viaggiatori annui in Emea (Europe, Middle East, and Africa) e America.

Sono queste le principali evidenze del sondaggio "Airport Service Quality" (ASQ) - condotto dall'associazione internazionale di categoria degli aeroporti di tutto il mondo, Airports Council International (Aci) World, in collaborazione con Amadeus, azienda leader nel settore delle tecnologie per il settore travel - che ha analizzato le preferenze e il tasso di gradimento di circa settecentomila passeggeri in oltre 360 aeroporti in tutto il mondo su oltre 30 indicatori relativi all'esperienza aeroportuale. Grazie ad una rigorosa metodologia di analisi, questo rilevamento raccoglie infatti, in tempo reale, i feedback dei viaggiatori sulla qualità espressa da una vasta gamma di servizi aeroportuali negli scali a livello globale. Oltre al "Best Airport" award, Roma Fiumicino è stato premiato, anche quest'anno, nelle altre sottocategorie considerate: Airport with the Most Dedicated Staff in Europe; Easiest Airport Journey in Europe; Most Enjoyable Airport in Europe; Cleanest Airport in Europe.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA