Ferro, Calabria apripista su riutilizzo beni confiscati

"La Calabria è una regione che ha fatto da apripista per quel che riguarda il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata". Lo ha detto il sottosegretario all'Interno, Wanda Ferro, nel suo intervento a Catanzaro, nella Cittadella della Regione, nel corso della Conferenza nazionale sui beni confiscati. "Una Regione che è stata antesignana - ha aggiunto il sottosegretario - anche grazie al protocollo firmato nel 2023 dal presidente della Regione, Roberto. Occhiuto, e dal ministro dell'Interno, Matteo, Piantedosi, rispetto a quella grande azione che può affiancare gli enti locali nella gestione, nella ristrutturazione e nell'eventuale demolizione dei beni. La conferenza organizzata oggi a Catanzaro dal vicepresidente della Regione, Filippo Pietropaolo, dimostra la presenza di uno Stato che sta legiferando anche nel settore dei beni confiscati. A questo si aggiunge un nuovo Tavolo che stiamo tenendo per quanto riguarda i beni confiscati all'interno delle aree Zes. Occorre vagliare se si possono applicare le stesse procedure di semplificazione per mettere in condizione il cinque per cento di aziende che sono salvabili di poter ripartire attraverso un mercato libero e soprattutto onesto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA