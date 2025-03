Blocco assunzioni di civili italiani in basi Usa in Italia

Non solo il blocco per 30 giorni delle carte di credito ma anche il blocco delle assunzioni dei civili italiani e fino a data da destinarsi nelle basi americane in Italia. Si tratta di una disposizione recentissima, resa nota da poco anche alle segreterie nazionali dei sindacati. "Abbiamo appreso dalla segreteria nazionale che c'è stato il blocco delle assunzioni dei civili italiani nella basi americane in Italia", ha detto Roberta Del Savio, coordinatore sindacale della Fisascat Cisl della base di Aviano.



