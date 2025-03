Autocisterna si ribalta a Napoli, caos viabilità

Proseguiranno durante la notte le operazioni di ripristino del manto stradale danneggiato per circa 200 metri in seguito all'incidente avvenuto in tarda mattinata tra le uscite Vomero e Fuorigrotta della Tangenziale di Napoli, dove si è ribaltata un'autocisterna: la Tangenziale è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia e questo ha provocato per tutto il giorno importanti disagi alla circolazione stradale in tutta la città ed anche agli abitanti della zona.

In serata, fa sapere la prefettura, si sono concluse le operazioni di bonifica e le famiglie che in via precauzionale avevano lasciato temporaneamente le proprie abitazioni nell'area limitrofa al luogo dell'incidente, sono potute rientrare. Il traffico sulla corsia in direzione Capodichino è stato ripristinato e i Vigili del Fuoco stanno ultimando la rimozione della motrice e della cisterna incidentati. Dopo il ripristino, durante la notte, del manto stradale da parte del personale della Tangenziale, sarà consentito il transito anche nell'altra direzione, verso Pozzuoli.

L'incidente, che ha bloccato per molte ore il traffico sulla tangenziale, ha avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità in tutta la città. L'autocisterna, che trasportava carburante, per cause in corso di accertamento si è ribaltata occupando l'intera carreggiata. Il combustibile è fuoriuscito e sul posto sono intervenuti in forze i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Società Tangenziale di Napoli, per mettere in sicurezza la zona. Gli abitanti di due edifici che si trovano a ridosso del luogo dell'incidente sono stati fatti allontanare in via precauzionale e sono potuti tornare nelle loro case, come detto, solo in serata. Ripercussioni anche per gli oltre 700 abitanti del parco Parva Domus che si trova a ridosso della carreggiata: il complesso residenziale è composto da una decina di edifici per accedere ai quali esiste una sola strada, un cavalcavia che sormonta la tangenziale proprio al di sopra del luogo dell'incidente. Per motivi di sicurezza, la strada di accesso al parco è stata interdetta e gli inquilini di tutti gli edifici sono rimasti bloccati all'interno dei condomini senza poter superare il cancello di uscita. Per diverse ore il divieto ha riguardato sia il passaggio a piedi che quello con le auto. Nel pomeriggio inoltrato è stato concesso agli abitanti del parco di attraversare il cavalcavia a piedi, ma non con le auto.



