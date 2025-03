Alti livelli di Co2 per il bradisismo,Manfredi chiude una scuola

Gli alti livelli di Co2 legati al fenomeno del bradisismo hanno portato il sindaco di Napoli e della città metropolitana, Gaetano Manfredi, ha disporre per domani, in via precauzionale, la sospensione delle attività didattiche in una scuola, l'Istituto alberghiero di via Terracina, a Napoli.

Nel corso del Consiglio comunale straordinario sul bradisismo, che si è svolto oggi al Maschio Angioino, era stato il capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano, a informare che il monitoraggio sulla concentrazione di anidride carbonica nei locali di edifici pubblici nell'area Flegrea, condotto dai vigili del fuoco, aveva evidenziato valori anomali e al di sopra dei limiti all'interno dell'Istituto alberghiero "Giocchino Rossini".

Il Comune di Napoli fa ora sapere che "dalle rilevazioni strumentali eseguite è emerso che all'interno di alcuni locali e dei bagni annessi, la concentrazione massima rilevata di anidride carbonica era pari a 1.2%, che risulta superiore al valore limite di esposizione previsto dalla normativa vigente pari a 0,5%. Inoltre, negli stessi locali è stato rilevato anche un valore massimo di concentrazione di acido solfidrico pari a 17 ppm, superiore al limite di esposizione previsto dalla legge". Nel pomeriggio, alle 17, è stata effettuata una nuova misurazione nei locali, che ha evidenziato "valori di concentrazione al di sotto dei limiti di normativa".

Tuttavia, "a tutela della pubblica e privata incolumità, in attesa di ulteriori e urgenti interventi di verifica, monitoraggio continuo e ripristino in via definitiva delle condizioni di sicurezza", il sindaco Manfredi ha emesso una ordinanza urgente che stabilisce "l'inibizione all'utilizzo dell'intero Istituto alberghiero".



