AccadeOggi

I principali avvenimenti previsti nella giornata delll'11 marzo 2025:

ROMA - Palazzo Chigi ore 15.30 La presidente del Consiglio Meloni incontra il primo ministro del Regno di Danimarca Frederiksen



ROMA - Piazza Capranica ore 14.00 Referendum, presidio con Landini e Magi; alle 15.15 a Palazzo Chigi incontro del Comitato promotore con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano e il ministro dell'Interno Piantedosi

ROMA - Palazzo Chigi ore 18.30 Tavolo governo-sindacati sul gruppo Acciaierie d'Italia, ex Ilva

ROMA - San Macuto, Copasir ore 14.00 Audizione del procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma Amato

BRUXELLES - Ue, riunione dei ministri delle Finanze

VERONA - Veronafiere ore 9.00 Alis e Veronafiere, LetExpo - Logistics Eco Transport Trade Show, con i ministri degli Esteri Tajani, dell'Ambiente Pichetto Fratin, della Difesa Crosetto, dei Trasporti Salvini, delle Imprese Urso, per le Disabilità Locatelli, per gli Affari europei Foti e delle Riforme Casellati

PARIGI - Il presidente francese Macron riceve a Parigi i capi di stato maggiore europei per la coalizione dei 'volenterosi'

RIYADH - L'inviato statunitense per il Medio Oriente Witkoff incontra la delegazione ucraina

ROMA - ministero della Cultura, via del Collegio Romano ore 11.30 Presentazione delle Giornate Fai di Primavera 2025

ASSISI - Sala Conciliazione del Comune ore 17.00 Firma dell'accordo di programma tra Comune di Assisi, governo e Soprintendenza archeologica dell'Umbria per la messa in sicurezza e il restauro delle mura urbiche della città, con il ministro per la Protezione civile Musumeci, la presidente della Regione Proietti e il commissario straordinario del governo per la ricostruzione dal sisma del 2016 Castelli

MILANO - Stadio Meazza ore 21.00 Champions League, Inter-Feyenoord, ottavi di finale, ritorno

