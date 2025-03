Progetto italiano per le forze armate, 40mila riservisti da impiegare nelle emergenze

L'Italia sta pensando all'ingresso nelle forze armate di circa 40 mila riserve da impiegare durante le emergenze. Secondo quanto si apprende, la Difesa starebbe lavorando a tale soluzione con la collaborazione dei capi di Stato maggiori che più volte hanno lamentato carenze d'organico. Al momento l'Italia dispone di circa 160 mila militari tra Esercito, Marina ed Areonautica oltre a poco più di 100 mila carabinieri. Proprio due giorni fa il capo di Stato Maggiore della Marina, Enrico Credendino, aveva lamentato in un'intervista la mancanza di 9.000 unità nella sua forza armata.

"La consistenza delle forze armate è fissata da una legge. Non ho problemi a dire, come ho già detto più volte, che quel modello ormai è inadeguato e va cambiato. Lo si farà in Parlamento. Ma, a mio avviso, all'Interno di un provvedimento molto più ampio che un semplice aumento di organici, che affronti tutti i temi connessi alla difesa e sicurezza di una nazione".

Questo il passaggio con cui il ministro della Difesa, Guido Crosetto, conclude un post su X sull'ipotesi dell'aumento di 40 mila unità nelle forze armate italiane.

Nel post il ministro ha definito "fantomatico" lo studio dello Stato Maggiore della Difesa "su diversi possibili scenari futuri e sulle capacità necessarie per affrontarli". "Facciamo finta che esista un presunto studio di diversi scenari possibili, fatto dall'organo tecnico della Difesa - sottolinea -. Normale che nel giro di poche ore diventi il 'piano del Ministro'? Da noi sì. Immagino che domani sarà già dato per acquisito e confermato e che qualcuno inizierà a polemizzare dicendo: dove andranno i 40mila nuovi soldati che ha già reclutato (ieri) il ministro Crosetto? Poi passerà qualche altra ora e martedì sarà la volta di un sit in di protesta o della convocazione di una marcia per dire no ai 40.000 che Crosetto, ha deciso, voluto, reclutato e sta inviando al fronte a combattere i russi. E così via, in un crescendo di ipertrofia comunicativa. Non penso sia il modo giusto per affrontare temi così seri".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA