'Bomba day' nel Vicentino, chiuse le operazioni dopo 5 ore

(v.''Bomba day' nel Vicentino, interrotte... ' delle 10:25) Dopo cinque ore di emergenza, tra evacuazione dei residenti e chiusura dell'A4 tra i caselli di Montebello Vicentino e Montecchio Maggiore (Vicenza), sono terminate le operazioni di disinnesco della bomba ritrovata nei cantieri della Tav a Montebello.

L'ordigno, il secondo nel giro di qualche mese, è stato caricato su un convoglio che la porterà nella cava di Alonte (Vicenza), dove verrà fatta brillare.

L'autostrada nel frattempo è già stata riaperta, mentre la linea ferroviaria tra Verona e Vicenza rimane chiusa, per motivi non legati al "bomba day" ma per interventi di potenziamento della linea, fino alle 5.00 di domani.

L'emergenza sarà ufficialmente conclusa quando l'ordigno sarà verrà fatto brillare, e l'operazione è prevista nel primo pomeriggio. Il disinnesco ad opera dell'Ottavo Reggimento della Folgore è iniziato in mattinata dopo l'evacuazione di circa un centinaio di residenti che ricadevano nel perimetro di sicurezza.



