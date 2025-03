Vannacci coinvolto in incidente in Versilia, illeso

Il generale Roberto Vannacci è rimasto coinvolto stamani in un incidente stradale in Versilia, a Lido di Camaiore (Lucca) all'incrocio tra via Italica e via del Termine. Due le auto coinvolte: quella dell'eurodeputato, una Kia Sportage e una Fiat Doblò sulla quali viaggiava un sessantenne di Camaiore trasportato in codice verde per accertamenti all'ospedale Versilia. Vannacci è rimasto illeso.

Ancora da chiarire l'esatta dinamica del sinistro. Sul posto è intervenuta la polizia municipale di Camaiore e sanitari del 118. Più persone si sono fermate alla vista del generale in strada e qualcuno ne ha approfittato per scattare una foto con lui.



