Picchia la moglie con la figlia in braccio, arrestato

Avrebbe picchiato la moglie in strada mentre aveva la figlia piccola in braccio. Per questo i carabinieri della stazione di Roma San Lorenzo hanno arrestato un 30enne originario del Perù con l'accusa di maltrattamenti contro familiari. La pattuglia dei militari, transitando in Largo Passamonti, ha notato un'auto ferma con a bordo, lato passeggero, una donna che teneva in braccio una bimba di un anno. La donna presentava evidenti segni di violenza al volto.

Avvicinata e ascoltata dai militari, la vittima ha raccontato che poco prima il marito l'aveva picchiata e colpita al volto. La donna è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Addolorata, dove è stata medicata e dimessa con una prognosi di 7 giorni. Su disposizione della Procura della Repubblica, hanno arrestato il marito e lo hanno portato nel carcere di Regina Coeli, dove il Tribunale di Roma ha convalidato l'arresto.



