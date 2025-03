Finisce in mare mentre è a bordo traghetto, ricerche in corso

Sono in corso le ricerche in mare di un uomo di origini iraniane che, due notti fa, sarebbe finito in acqua mentre viaggiava su un traghetto diretto in Grecia. A dare l'allarme è stato il personale di bordo quando l'imbarcazione navigava a più di 30 miglia dalle coste di Barletta. Immediati sono scattati i soccorsi con la motovedetta della capitaneria di porto che ha compiuto le attività di ricerca.

Non è chiaro se il disperso sia finito in mare accidentalmente oppure se si tratta di un gesto volontario. Le ricerche sono coordinate dalla direzione marittima della Capitaneria di porto di Bari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA