Aggredito e ferito in zona universitaria a Bologna, è grave

Un giovane nordafricano, a quanto pare minorenne tra i 16 e i 17 anni, è stato ferito da una coltellata o con un coccio di bottiglia in piazza Verdi all'angolo con via Petroni, cuore della zona universitaria di Bologna. Una rissa tra stranieri è stata segnalata alla polizia, che è intervenuta nel primo pomeriggio e ha avviato accertamenti. Il ferito è stato portato in ospedale in gravi condizioni, non ha mai perso conoscenza e risulta essere stato stabilizzato dal personale sanitario. Sembra essere fuori pericolo.

Dalle prime informazioni il nordafricano sarebbe stato aggredito da un gruppetto di centrafricani. Tutto sarebbe iniziato in piazza e poi il ferito si è accasciato poco distante, in via Petroni, dove è stato soccorso.



