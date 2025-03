AccadeOggi

I principali avvenimenti previsti nella giornata del 9 marzo 2025:



ROMA - Conte e Prodi alla trasmissione Che tempo fa

PECHINO - Entrano in vigore i nuovi dazi doganali cinesi sulle importazioni di prodotti agricoli americani

BRUXELLES - Conferenza stampa della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, per presentare le priorità

OTTAWA - Elezione del nuovo leader del Partito Liberale in sostituzione di Justin Trudeau

SELMA (Usa) - Commemorazione del 60/mo anniversario della Bloody Sunday con rievocazione della marcia da Selma a Montgomery

ARE (SVEZIA) - Coppa del mondo di sci alpino, slalom speciale femminile

KVITFJELL (NORVEGIA) - Coppa del mondo di sci alpino, super G maschile

VERONA - Stadio Marcantonio Bentegodi ore 12.30 Serie A, Verona - Bologna, 29ma giornata

NAPOLI - Stadio Diego Armando Maradona ore 15.00 Serie A, Napoli - Fiorentina, 29ma giornata

LONDRA - Stadio di Twickenham ore 16.00 Rugby, 6 nazioni Inghilterra-Italia

MPOLI - Stadio Carlo Castellani ore 18.00 Serie A, Empoli - Roma, 29ma giornata

TORINO - Allianz Stadium ore 20.45 Serie A, Juventus - Atalanta 29ma giornata

APELDOORN (OLANDA) - Omnisport XXVIII Campionati europei di atletica leggera indoor

Riproduzione riservata © Copyright ANSA