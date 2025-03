8 marzo: in migliaia sfilano in 60 città. LA CRONACA DELLA GIORNATA

14:20

In centinaia donne e uomini di tutte le età hanno sfilato in mattinata a Padova per la manifestazione regionale di "Non una di meno" il raggruppamento di associazioni e sigle dell'ambiente del femminismo, dell'attivismo LGBTQ+. La manifestazione si è snodata lungo le vie del centro storico dopo il raggruppamento in piazzale della stazione ferroviaria, dietro ad uno striscione rosa con le scritte in bianco e nero.

"Sciopero ovunque - 8 marzo contro la violenza maschile e di genere". Negli slogan e nei brevi comizi al termine della manifestazione davanti al municipio ed al palazzo dell'università è stata ricordata la figura di Giulia Cecchettin, la studentessa padovana nel cui ricordo il padre Gino ha dato vita ad una fondazione volta a mettere al sicuro dalle violenza da parte degli uomini.

La manifestazione si è svolta in un clima sereno, nonostante la recente aggressione di alcuni attivisti della formazione di estrema destra Casa Pound in Prato della Valle tre settimane fa abbia spinto gli uomini della Digos della questura di Padova a mettere in campo un dispositivo di prevenzione ulteriormente rafforzato. Nel corteo sono comparse anche alcune bandiere dello stato di Palestina.