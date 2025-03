Sedato si risveglia e picchia infermiera del pronto soccorso

Sedato per un forte stato di agitazione per cui era stato soccorso dal 118 in una strada di Grosseto, un 21enne, quando si è risvegliato al pronto soccorso, ha picchiato con calci e pugni un'infermiera dell' ospedale Misericordia, causandole contusioni multiple e un trauma cranico, pur lieve. E' successo nel pomeriggio.

Il 21enne appena si è risvegliato ha iniziato a dare in escandescenze, è balzato giù dalla barella e si è scagliato contro l'infermiera che gli stava dando il primo soccorso. L'ha colpita più volte. La donna è stata subito soccorsa dai colleghi, sia medici sia infermieri che hanno chiamato i carabinieri. Poi il giovane è stato nuovamente sedato.

All'infermiera è stata diagnosticata una prognosi di sette giorni.



