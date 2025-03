Santanché visita Racquet Trend Expo e gioca a tennis

La ministra del Turismo Daniela Santanché ha visitato in mattinata Racquet Trend Expo, l'evento interamente dedicato a tutti i principali sport di racchetta, aperto a FieraMilano Rho da oggi al 9 marzo.

"Ho voluto esserci perché credo nelle fiere e nel connubio turismo e sport - ha detto - Sono circa 4,5 milioni gli italiani che praticano tennis, per un valore di 25 miliardi di euro.

Inoltre questo come gli altri eventi, ad esempio Milano-Cortina, rappresentano una grande promozione e sono acceleratori di investimenti".

Nel suo giro per i padiglioni il ministro ha anche giocato a tennis per qualche minuto. "Ho tolto i miei tacchi 12 e sono scesa nelle scarpe da tennis - ha raccontato - ma me lo hanno chiesto e mi sembrava giusto farlo".



