Musk blocca carte di credito ai civili della Base di Aviano

Ai dipendenti civili americani e italiani degli uffici acquisti nella Base di Aviano sono state sospese le carte di credito governative e i relativi conti sono stati azzerati a un dollaro. Il provvedimento è stato assunto dal Doge, il dipartimento per l'efficienza governativa guidato da Elon Musk. Lo scrive oggi il quotidiano Messaggero Veneto precisando che la comunicazione è giunta ieri mattina, indicando in 30 giorni la durata della sospensione.

L'obiettivo è migliorare la trasparenza della spesa federale mentre si prevede che un sistema tecnologico centralizzato registrerà ogni pagamento. Secondo il Messaggero Veneto sarà anche ridotto il numero di carte di credito.

Ad Aviano sono state congelate temporaneamente le tessere in uso ai soli dipendenti civili, con alcune eccezioni per una sessantina di persone nei vari uffici acquisti della Base di Aviano.



