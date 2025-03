Il dj Basciano ricorre contro il divieto di avvicinarsi alla ex

Il dj Alessandro Basciano, tramite il difensore Leonardo D'Erasmo, ha presentato ricorso in Cassazione contro la misura del divieto di avvicinamento alla ex compagna Sophie Codegoni, disposta dal Tribunale del Riesame di Milano lo scorso 28 febbraio.

L'uomo, arrestato a novembre con l'accusa di stalking, nei confronti della ex fidanzata influencer, era stato scarcerato meno di 48 ore dopo. Una decisione che l'aggiunta Letizia Mannella e il pm Antonio Pansa avevano impugnato davanti al Riesame chiedendo gli arresti domiciliari.

Basciano, per i giudici, non avrebbe dato alcuna prova di aver capito il grave disvalore dei suo comportamento e anche per questo hanno deciso di disporre nei suoi confronti la misura del divieto di avvicinamento a meno di 500 metri.



