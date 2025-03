Crollo Bari, 'la 74enne soccorsa sta bene, ha chiesto del cane'

Rosalia De Giosa, la 74enne salvata ieri dal crollo del palazzo di via De Amicis a Bari, "è in condizioni stabili, è sveglia, sta bene e ha passato una notte tranquilla. Ha eseguito esami di monitoraggio: ha due fratture costali e una serie di ecchimosi al torace, al bacino e agli arti inferiori. Nelle prossime ore verrà trasferita in un reparto ordinario" di Chirurgia d'urgenza "per continuare il monitoraggio e le stabilizzazioni, ma prevediamo che rapidamente potrà tornare alle sue cose". Così Marco Ranieri, direttore del reparto di Rianimazione 1 del Policlinico di Bari, in un punto stampa oggi nell'ospedale barese.

"Pensiamo che rapidamente potrà tornare a casa", ha aggiunto Ranieri, sottolineando però come servirà ancora "qualche giorno di monitoraggio per prudenza". Quando è arrivata al Policlinico, ha detto ancora il medico, "ha chiesto del cane".



