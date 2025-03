Bombe in una cantina condominiale, gli artificieri a Cuneo

Granate e armi risalenti al periodo bellico, in un baule trovato in una cantina a Cuneo. A rinvenire gli ordigni, proprietà di un anziano collezionista da poco deceduto, sono stati gli eredi.

Il ritrovamento ha fatto scattare le operazioni di bonifica della cantina, in un condominio situato nella frazione di Madonna dell'Olmo, alle porte del capoluogo. La rimozione sta avvenendo ad opera degli artificieri del 32/o genio guastatori di Fossano, coadiuvati da due unità della Croce Rossa militare.

Presenti anche i carabinieri.

Si prevede che gli ordigni verranno poi fatti brillare in sicurezza.



