AccadeOggi

I principali avvenimenti previsti nella giornata dell' 8 marzo 2025:

ANCONA - Auditorium Tamburi della Mole Vanvitelliana, ore 10.30 Iniziativa organizzata da Fi sulle radici cristiane e il futuro dell'Europa, in vista del congresso del Ppe di aprile, con il ministro degli Esteri Tajani, la presidente del Parlamento europeo Metsola, il sindaco di Ancona Silvetti, il presidente della Regione Marche Acquaroli, il ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin, e il commissario Ue per i Trasporti, Tzitzikostas

MONTEGRANARO (Fermo) - Hotel Horizon, ore 16.00 "Forza Italia, Forza di Territorio!", appuntamento dedicato alla crescita delle aree interne attraverso il confronto con le categorie economiche, sociali e produttive, con il ministro degli Esteri Tajani

CITTÀ VARIE - Ore 9.00 Lega, gazebo nelle piazze italiane per promuovere la rottamazione delle cartelle per i contribuenti in buonafede e contestare l'europatrimoniale voluta dalla sinistra (fino al 9)

ROMA - Roma Eventi-Piazza di Spagna, via Alibert 5 ore 11.00 Presentazione del nuovo Partito Liberal Democratico nato dalla volontà di 4 associazioni, Orizzonti Liberali, Libdem, Nos e Liberal forum di unirsi e costruire insieme una proposta liberaldemocratica fuori dagli schieramenti tradizionali. Con Marattin presidente Orizzonti Liberali, Marcucci presidente Libdem, Bellia presidente di Nos e Ruggi presidente di Liberalforum

MILANO - Rho, Fiera Milano ore 10.00 Il ministro delle Imprese Urso interviene all'inaugurazione di Mido Eyewear Show 2025 ROMA - Auditorium, via Rieti ore 10.30 Cisl, 'Donne, lavoro, futuro. La partecipazione che fa crescere il Paese', iniziativa con la ministra del Lavoro Calderone, la vicepresidente del Parlamento Europeo Picierno e la segretaria generale della Cisl, Fumarola

MONDO- Giornata internazionale della donna

GIAPPONE - Prosegue la visita ufficiale del presidente della Repubblica Mattarella

VARSAVIA - Gli attivisti aprono la prima clinica per l'aborto

ROMA - Policlinico Gemelli Prosegue la degenza di papa Francesco

CITTÀ DEL VATICANO - Piazza San Pietro ore 8.00 Inizia il pellegrinaggio alla Porta Santa dei partecipanti al Giubileo del Volontariato; alle 11.00 nella Basilica di San Pietro, messa per il Movimento per la Vita, presieduta dal cardinale segretario di Stato Pietro Parolin

ARE (SVEZIA) - Ore 9.30 e 12.30 Coppa del mondo di sci alpino, slalom gigante donne

KVITFJELL (NORVEGIA) - Ore 10.30 Coppa del mondo di sci alpino, discesa libera maschile

COMO - Stadio Sinigaglia ore 15.00 Serie A, Como-Venezia, ventottesima giornata PARMA - Stadio Tardini ore 15.00 Serie A, Parma-Torino, ventottesima giornata

LECCE - Stadio Via del Mare ore 18.00 Serie A, Lecce-Milan, ventottesima giornata MILANO - Stadio Meazza ore 20.45 Serie A, Inter-Monza, ventottesima giornata

SIENA - Ciclismo, Le Strade Bianche

APELDOORN (OLANDA) - Omnisport XXVIII Campionati europei di atletica leggera indoor

