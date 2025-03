Uomo ucciso a Foggia, moglie 'mi ha aggredito e l'ho colpito'

Sarebbe stata la moglie, stando al racconto che la donna stessa ha fornito ai carabinieri subito dopo i fatti, ad accoltellare il marito dopo essere stata aggredita dall'uomo durante un litigio sorto per futili motivi nella loro abitazione, a San Severo (Foggia). L'uomo, Mario La Pietra, di 30 anni, è stato ferito con una coltellata all'addome ed è morto in ospedale poco tempo dopo il ferimento.

I carabinieri, insieme al pm di turno di Foggia, stanno indagando per cristallizzare con precisione l'accaduto e ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. La donna non avrebbe riportato ferite o segni di colluttazione.

La coppia, che ha due figli minori, sembra fosse sola nell'abitazione: dopo l'accoltellamento sarebbe stata la donna ad allertare il 118 e il 112. La vittima era un muratore, la moglie è una casalinga. I due non avevano mai mostrato di avere problemi di coppia. Non risultano neppure interventi delle forze dell'ordine o denunce di maltrattamenti da nessuna delle due parti. Al momento nessun provvedimento cautelare è stato emesso nei confronti della donna.



