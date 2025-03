Uomo ucciso a Foggia, la moglie: 'Mi ha aggredito e l'ho colpito'

Un uomo di 30 anni è morto in ospedale a San Severo, nel Foggiano, dove è giunto ieri sera per una coltellata che sarebbe stata inferta durante una lite in famiglia. Il fatto è accaduto ieri sera nella casa di famiglia, in vico Barone, a ridosso del centro cittadino.

La vittima è Mario La Pietra, di 30 anni. La lite è avvenuta nell'abitazione in cui l'uomo viveva con la moglie. Secondo le prime ricostruzioni, il litigio sarebbe avvenuto tra i due coniugi e l'uomo avrebbe riportato ferite risultate subito gravi. I sanitari dell'ospedale Masselli Mascia hanno tentato di salvargli la vita, ma la situazione era già critica.

Sarebbe stata la moglie, stando al racconto che la donna stessa ha fornito ai carabinieri subito dopo i fatti, ad accoltellare il marito dopo essere stata aggredita dall'uomo durante un litigio sorto per futili motivi nella loro abitazione. I carabinieri, insieme al pm di turno di Foggia, stanno indagando per cristallizzare con precisione l'accaduto e ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. La donna non avrebbe riportato ferite o segni di colluttazione.

