Sala, vedrò domani Bardelli, situazione non semplice

"L'assessore Bardelli lo vedo domani mattina e prenderemo una decisione". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in merito alla posizione del suo assessore alla Casa Guido Bardelli finito nelle intercettazioni della procura sulle indagini sull'urbanistica con frasi contro la giunta, pronunciate quando non era ancora assessore. "È chiaro che umanamente mi dispiace perché si è fatto apprezzare in questi mesi da tutti - ha aggiunto a margine di un evento un comune - Poi magari sono singole frasi che possono scappare ma è chiaro che anche lui stesso è consapevole che la situazione non è semplice". La posizione dell'assessore è in bilico e per lui potrebbe esserci l'ipotesi di dimissioni.

"Domani mattina lo incontro e decideremo cosa fare", ha concluso.



