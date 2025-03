Per il Papa una notte tranquilla, sta ancora riposando

La notte è trascorsa tranquilla, il Papa sta ancora riposando. Lo comunica la sala stampa della Santa Sede. Oggi è il 21esimo giorno di ricovero all'ospedale 'Gemelli' di Roma.

Secondo l'ultimo bollettino medico di ieri, papa Francesco è ancora "stazionario" e non ha avuto nuovi "episodi di insufficienza respiratoria". Vista la "complessità" del quadro clinico i medici non sciolgono tuttavia ancora la prognosi. Nella notte il pontefice è stato nuovamente sottoposto a "ventilazione meccanica non invasiva". Francesco ha partecipato ieri al Gemelli al rito della benedizione delle Sacre ceneri.

Rosari a San Pietro per il Papa, stasera card. Fernandez Artime

Sarà il cardinale Angel Fernandez Artime, pro-prefetto del Dicastero per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, a guidare stasera, alle 21 a Piazza San Pietro, il rosario per la salute di Papa Francesco. Lo comunica la sala stampa della Santa Sede.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA