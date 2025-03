L'arrestata per l'omicidio del padre nascondeva un revolver

Un revolver calibro 22 non registrato è stato trovato dai carabinieri nelle disponibilità di Rosa Capuano, la 46enne arrestata ieri per l'omicidio del padre Francesco, il 79enne ucciso a colpi di pistola lo scorso dicembre nel garage della sua abitazione a Suzzara, nel Mantovano.

La pistola è stata trovata in un beauty-case dell'indagata a Giuliano, in provincia di Napoli, a casa della sorella dove Rosa Capuano si era trasferita subito dopo l'omicidio dato che la sua abitazione a Suzzara era stata posta sotto sequestro. Con l'arma sono state trovate anche due cartucce inesplose e tre bossoli, tutti dello stesso calibro di quelli utilizzati per delitto.

L'arma e le munizioni, poste sotto sequestro, saranno inviate ai carabinieri del Ris di Parma per gli accertamenti balistici.

Nel corso delle perquisizioni effettuate ieri, i carabinieri hanno anche sequestrato telefoni cellulari e supporti informatici sui quali saranno effettuati ulteriori accertamenti.

La donna, arrestata a Giuliano, è stata trasferita nel carcere di Mantova.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA