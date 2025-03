Fissato a Milano l'interrogatorio di garanzia per Giovanni Oggioni

E' stato fissato per domani mattina, venerdì' 7 marzo, l'interrogatorio di garanzia, davanti al gip di Milano Mattia Fiorentini, nel quale Giovanni Oggioni, l'ex dirigente comunale milanese finito ai domiciliari, potrà difendersi dalle accuse di corruzione, depistaggio e falso contestate nell'inchiesta della Gdf, coordinata dai pm Marina Petruzzella, Paolo Filippini e Mauro Clerici.

L'interrogatorio è fissato per le 11 al settimo piano del Palazzo di Giustizia. Per favorire le pratiche edilizie della società Abitare In, riguardo a cinque interventi immobiliari, tra cui il Lambrate Twin Palace e Porta Naviglio Grande, Oggioni, ex vicepresidente della Commissione paesaggio ed ex direttore dello Sportello unico edilizia, avrebbe ottenuto, secondo l'accusa, dalla stessa spa l'assunzione nella società della figlia, anche lei architetto, con contratti tra il 2020 e il 2023 per oltre 124mila euro, senza dichiarare conflitti di interesse (per questo è contestato un falso). In più, Oggioni avrebbe avuto anche un contratto di consulenza da Assimpredil Ance, associazione dei costruttori immobiliari, per oltre 178mila euro tra il febbraio 2022 e novembre 2024. E in cambio avrebbe condizionato l'attività amministrativa di una serie di pratiche edilizie delle imprese associate, undici in totale. L'accusa di depistaggio riguarda, invece, la cancellazione di un suo account attraverso il cloud, quando i suoi dispositivi erano stati sequestrati. Inoltre, è accusato di altri falsi su vari progetti immobiliari già finiti al centro delle inchieste milanesi sull'urbanistica, perché spesso fatti passare per ristrutturazioni in violazione di legge senza i necessari piani attuativi. Non ancora fissati ma dovrebbero tenersi la prossima settimana, infine, gli interrogatori degli altri tre indagati per i quali la Procura ha chiesto misure interdittive. Poi, il gip in quel caso dovrà decidere se applicarle o meno.





