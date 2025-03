Bonfietti, 'Ustica non va archiviata, domenica manifestiamo'

"Non è possibile che Ustica sia archiviata". Lo chiede a gran voce l'Associazione parenti delle vittime della strage di Ustica con la presidente Daria Bonfietti che lancia un appello: "La ricerca della giustizia non si arrende! Ritroviamoci davanti al Museo per la memoria di Ustica, domenica alla ore 11. Chiediamo verità e giustizia per le vittime della Strage di Ustica".

"Non possiamo accettare - spiega Bonfietti - che la mancanza di collaborazione di stati amici e alleati, i cui aerei 'razzolavano' attorno al DC9 Itavia, non permettano l'individuazione dei responsabili della morte di 81 cittadini.La verità per la strage di Ustica non è dovuta soltanto alle 81 vittime ma a tutto il nostro Paese di cui sono stati violati i confini e colpiti i diritti. Non è possibile che Ustica sia archiviata, dobbiamo abbattere i muri di omertà e degli interessi segreti delle nazioni per rispettare la nostra democrazia. Oggi più che mai - conclude - è doveroso chiedere un reale impegno del Governo, della nostra diplomazia, del Parlamento delle istituzioni tutte perché venga, come ha sempre auspicato il presidente Mattarella, una vera collaborazione dagli stati amici e alleati".



