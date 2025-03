Arriva la pioggia per almeno otto giorni su buona parte del Paese

L'anticipo di primavera in corso è temporaneo: da domenica pomeriggio una serie di perturbazioni atlantiche porterà piogge continue per almeno "otto giorni" su buona parte del Paese. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma il bel tempo delle prossime ore con massime fino a 21-22°C ma annuncia l'arrivo, da domenica pomeriggio, di piogge molto forti e continue.

Nelle prossime ore, precisa, avremo il primo picco di caldo primaverile (21-22°C); nel frattempo, le nuvole aumenteranno tra Sicilia e Sardegna mentre sulla Penisola il sole dominerà. Dalla sera rovesci più organizzati colpiranno il Cagliaritano; e nella successiva notte questi fenomeni si estenderanno a macchia di leopardo sulla Sardegna centro-meridionale e diventeranno diffusi e forti in Sicilia con qualche fenomeno intenso anche in Calabria entro Sabato. Mentre sul resto del Paese il sole sarà incontrastato, al più disturbato da velature accompagnate dalla sabbia del deserto in quota, ma il peggioramento per tutta l'Italia arriverà domenica pomeriggio. Locali nubifragi sono previsti in Liguria mentre piogge diffuse colpiranno tutto il Nord-Ovest, la Sardegna e poi la Toscana. Lunedì, in una vera e propria escalation del maltempo, avremo altri nubifragi ancora più pericolosi tra Liguria di Levante, Alta Toscana e Triveneto; sulle Alpi la neve cadrà abbondante oltre i 1400 metri mentre le piogge si estenderanno a tutto il versante tirrenico, risparmiando in parte solo il versante ionico, la Sicilia e le regioni adriatiche centro-meridionali. E da martedì 11 marzo a sabato 15 marzo sarà un susseguirsi di fronti atlantici con piogge a più riprese: da Genova a Reggio Calabria passando per Roma cadranno diffusamente in otto giorni più di 150 litri per metro quadrato, il quantitativo di tutto marzo in poco più di una settimana.

Nel dettaglio

Giovedì 6. Al Nord: bel tempo e clima primaverile. Al Centro: bel tempo prevalente; peggiora in Sardegna. Al Sud: nubi sparse, peggiora in Sicilia.

Venerdì 7. Al Nord: bel tempo e clima primaverile. Al Centro: sole; piogge in Sardegna. Al Sud: nubi sparse, piogge diffuse su Sicilia e bassa Calabria.

Sabato 8. Al Nord: soleggiato a tratti velato e clima primaverile. Al Centro: velato a tratti nuvoloso e clima primaverile. Al Sud: residue piogge specialmente sulle regioni ioniche. Tendenza: piogge in arrivo domenica sera.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA