Ue contro carenze formative, lancia 'Unione competenze'

In Ue 18 milioni di studenti hanno scarsi risultati e 47,7 milioni di adulti sono scarsamente qualificati. Un quindicenne su tre fatica a comprendere e applicare la matematica nella vita reale. Uno su quattro non riesce a interpretare testi di base o applicare semplici conoscenze scientifiche. Il 40% dei giovani non ha competenze digitali di base. La Commissione Ue lancia dunque una 'Unione delle competenze', un piano per ridurre tra l'altro sotto al 15% la quota di scarsi risultati portando almeno al 15% le eccellenze. Punta al 45% di iscritti a corsi Stem tra gli studenti all'istruzione professionale, per almeno un quarto donne.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA