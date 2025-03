Truffe da 33 milioni di euro con le pubblicità delle celebrità su Facebook

Una rete criminale basata in Georgia ha truffato migliaia di risparmiatori in Europa e in Canada per 35 milioni di dollari (poco meno di 33 milioni di euro) con falsi annunci pubblicitari di celebrità pubblicati su Facebook e Google e realizzati con l'intelligenza artificiale. Lo riporta il Guardian.

Deepfake e notiziari fittizi con le immagini dell'esperto di finanza Martin Lewis, la DJ radiofonica Zoe Ball e il presentatore Ben Fogle sono stati utilizzati per promuovere criptovalute fraudolente e altri schemi di investimento, scrive il quotidiano britannico, secondo cui le truffe sono andate avanti fino alle ultime settimane.

I cittadini del Regno Unito sono stati i più colpiti, con circa un terzo della somma rubata. La maxi-frode è stata scoperta grazie all'invio da parte di sconosciuti di una grande quantità di dati di call center coinvolti nello schema all'emittente pubblica svedese SVT, che ha poi condiviso i file con l'organizzazione giornalistica non-profit Organized Crime and Corruption Reporting Project, lo stesso Guardian e altre tesate.

Un gruppo di circa 85 operatori di call center ben pagati che si faceva chiamare 'skameri' ('truffatori' in georgiano) operava da tre palazzi di Tbilisi ed è riuscito a convincere migliaia di pensionati, dipendenti e titolari di piccole imprese a trasferire milioni di dollari dai loro conti di risparmio.





