Tentarono di strangolare 'Compro oro' a Torino, arrestati

Sono stati arrestati dalla polizia i due malviventi, trentenni, che lo scorso 10 dicembre rapinarono il titolare di un 'Compro oro' in corso Traiano a Torino. Gli agenti della squadra mobile, coordinati dalla Procura, li hanno fermati, dopo tre mesi di indagini: uno nella sua abitazione nel capoluogo piemontese e l'altro in un campo nomadi a Tortona (Alessandria).

Il giorno del colpo, che aveva fruttato oltre seimila euro, avevano aspettato il proprietario del negozio, intorno alle 9 del mattino, e avevano cercato di immobilizzarlo spruzzando uno spray urticante. Lo avevano poi colpito con pugni e gli avevano strappato di mano un borsello contenente il denaro. I ladri erano fuggiti, raggiungendo la loro auto, ma la vittima dell'aggressione si era alzata e li aveva rincorsi nel tentativo di recuperare il borsello, riuscendo persino a salire nella vettura. Qui l'uomo era stato picchiato e c'era stato un tentativo di strangolamento con la fibbia del borsello.

Il commerciante aveva cercato di scendere, ma i due malviventi glielo avevano impedito, fino a quando era riuscito a spaccare il parabrezza con dei calci. A quel punto l'uomo era stato scaricato sanguinante in una strada semideserta, dove successivamente era stato soccorso e trasportato in ospedale. La prognosi era stata di quaranta giorni.

Gli investigatori sono risaliti ai due dopo aver raccolto una serie di indizi, acquisito alcune testimonianze e visionato i filmati della videosorveglianza.



