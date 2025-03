"Stiamo continuando a lavorare per cercare di riportare in Italia" il cooperante italiano Alberto Trentini, "non stiamo rinunciando a nessuna iniziativa, però devo dire che non è facilissimo". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine dell'evento a Milano per la ricostruzione dell'Ucraina

