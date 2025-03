Studenti palestinesi, evento per libro di Sinwar non ci sarà

Il movimento degli studenti palestinesi, dopo il secondo divieto da parte della Sapienza, ha annullato la presentazione del libro di Sinwar, ex leader di Hamas e mente dietro il massacro del 7 ottobre. L'evento verrà quindi riprogrammato più avanti, fanno sapere gli studenti.

"Su intimazione sionista è stato definitivamente censurato l'evento, già spostato una prima volta a causa dell' ostruzionismo dell'Università la Sapienza, che prevedeva la presentazione del libro 'Le spine e il garofano' di Yahya Sinwar. La Facoltà di Lettere, con una misera storia su Instagram, ha comunicato il diniego anche di questa seconda aula predisposta, che era già un ripiego dall'aula di Fisica, primo luogo designato. Ulteriori complicazioni con gli ospiti hanno impedito l'effettivo realizzarsi della manifestazione. Rimaniamo imbarazzati dal servilismo espresso dal più popolato ateneo pubblico italiano, genuflesso alla comunità ebraica romana. Di certo, questo, non ci fermerà! L'iniziativa sarà espletata comunque, in forma diversa, nei prossimi giorni", afferma il movimento.



