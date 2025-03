Schiacciato dal trattore che si ribalta, muore nel Nuorese

E' rimasto schiacciato dal trattore con cui stava lavorando un terreno di famiglia nelle campagne di Oliena (Nuoro), in località Alighieri. Giancarlo Piga, 41 anni di Oliena, vigile del fuoco in servizio a Olbia, è morto per le gravi ferite riportate nell'incidente.

L'uomo, sposato e padre di due figli, oggi libero dal turno si stava dedicando ai lavori agricoli. Secondo le prime ricostruzioni, per cause ancora da accertare, il 41enne è rimasto intrappolato sotto il trattore che stava guidando.

L'incidente si è verificato attorno alle 16. Sono state allertate subito le forze dell'ordine e gli stessi colleghi dell'uomo che sono intervenuti da Nuoro. È stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso, ma per il vigile del fuoco non c'è stato nulla da fare.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA