Inchieste urbanistica, indagata anche Assimpredil-Ance Milano

Nel filone delle indagini sulla gestione dell'urbanistica a Milano che stamane ha portato ai domiciliari l'architetto Giovanni Oggioni, in qualità di componente della commissione paesaggio di Palazzo Marino e di ex dirigente dello Sportello unico per l'edilizia, sono indagate in base alla legge sulla responsabilità amministrativa degli enti anche Assimpredil-Ance Milano e la società di sviluppo immobiliare Abitare In.

Lo si legge nell'ordinanza con cui il gip Mattia Fiorentini, oltre all'arresto di Oggioni, ha disposto il sequestro preventivo di circa 300 mila euro come profitto del reato contestato al professionista.



