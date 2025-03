Inchieste urbanistica, anche perquisizioni in Comune a Milano

Nell'ambito di uno dei filoni delle inchieste sull'urbanistica della Procura di Milano, che oggi ha portato ai domiciliari l'ex dirigente del Comune di Milano Giovanni Oggioni, il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf sta effettuando perquisizioni anche in Comune, negli uffici del dirigente della Direzione Rigenerazione Urbana, e nei confronti di altre persone indagate e non. Perquisizioni anche nelle sedi di Assimpredil Ance e Abitare In spa, i cui progetti sono stati oggetto di valutazione da parte della Commissione per il Paesaggio, di cui faceva parte Oggioni.

Sarebbe stata, infatti, Abitare In, secondo l'accusa, a corrispondere "utilità" nei confronti dell'architetto Oggioni. I militari del Nucleo Pef della Gdf di Milano stanno anche acquisendo documentazione presso il Comune di Milano, negli uffici del Segretario Generale e del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza



Riproduzione riservata © Copyright ANSA